Видеолекции об известных вологжанах, культуре и искусстве Русского севера опубликовало Российское общество «Знание»

19.01.2023 [Культура]

Видеолекции о Николае Рубцове, Александре Можайском, росписях Русского Севера, социал-демократах в вологодской ссылке и многом другом опубликовало Российское общество «Знание».

Лекции выложены в свободном доступе на странице общества в социальной сети посмотреть их может бесплатно любой желающий.

  1. «Только это избрать..». Николай Рубцов. Путь поэта» 
  2. «Социал-демократы в Вологодской ссылке» 
  3. «О нем поют самолеты в небе - авиаконструктор Сергей Ильюшин» 
  4. «Позывной "Алмаз": от мечты деревенского мальчишки к полету в космос» 
  5. «Росписи Русского Севера»
  6. «Александр Можайский - офицер, изобретатель, гражданин» 
  7. «Петровский домик - первый музей Вологды» 
  8. «Десяток холмов и полей...» заповедник Николая Рубцова» 
  9. «Забытые вещи - свидетели истории: жардиньерка, жирандоль, фероньерка и...» 
Тэги: лекция, Можайский, поэт Николай Рубцов, Рубцов, Ильюшин, ссылка, история, росписи, Вологодские росписи

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