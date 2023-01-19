Видеолекции об известных вологжанах, культуре и искусстве Русского севера опубликовало Российское общество «Знание»

Видеолекции о Николае Рубцове, Александре Можайском, росписях Русского Севера, социал-демократах в вологодской ссылке и многом другом опубликовало Российское общество «Знание».
Лекции выложены в свободном доступе на странице общества в социальной сети посмотреть их может бесплатно любой желающий.
- «Только это избрать..». Николай Рубцов. Путь поэта»
- «Социал-демократы в Вологодской ссылке»
- «О нем поют самолеты в небе - авиаконструктор Сергей Ильюшин»
- «Позывной "Алмаз": от мечты деревенского мальчишки к полету в космос»
- «Росписи Русского Севера»
- «Александр Можайский - офицер, изобретатель, гражданин»
- «Петровский домик - первый музей Вологды»
- «Десяток холмов и полей...» заповедник Николая Рубцова»
- «Забытые вещи - свидетели истории: жардиньерка, жирандоль, фероньерка и...»