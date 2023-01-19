Видеолекции об известных вологжанах, культуре и искусстве Русского севера опубликовало Российское общество «Знание»

Видеолекции о Николае Рубцове, Александре Можайском, росписях Русского Севера, социал-демократах в вологодской ссылке и многом другом опубликовало Российское общество «Знание».

Лекции выложены в свободном доступе на странице общества в социальной сети посмотреть их может бесплатно любой желающий.