В Череповце осудили двоих мошенников, обманывавших пенсионерок

В Череповце суд вынес приговор двоим 19-летним жителям Ростова-на-Дону, признанным виновными в мошенничестве и двух фактах покушения на мошенничество.

Установлено, что в июне 2022 года подсудимые и их неустановленный сообщник позвонили 85-летней череповчанке и сказали, что её дочь якобы стала виновницей ДТП и ей требуется 800 тысяч рублей для возмещения материального вреда потерпевшему. Пенсионерка передала приехавшим к ней домой мошенникам часть денег и отправилась в банк за недостающей суммой. Когда женщина собиралась снять 500 тысяч рублей, сотрудник банка сказал, что её пытаются обмануть, и пострадавшая написала заявление в полицию.

«Используя аналогичную преступную схему, подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана покушались на хищение принадлежащих 96-летней женщине денежных средств в сумме 100 000 рублей и на хищение принадлежащих 65-летней женщине денежных средств в сумме 200 000 рублей, однако не смогли довести свои незаконные действия до конца, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее судимый осуждённый получил три года колонии общего режима, а его сообщник — три года и четыре месяца колонии-поселения. Суд также постановил взыскать с них 140 тысяч рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей.