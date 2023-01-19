Несколько крупных дорожных объектов строятся в Вологде при федеральной поддержке

В Вологде продолжается Публичный отчет Мэра города Сергея Воропанова за 2022 год. Второй видеоролик посвящен итогам работы в сфере дорожного хозяйства. Благодаря федеральной поддержке строится несколько крупных объектов дорожной инфраструктуры, реализуется ряд программ. Так, идут работы сразу по трем элементам президентского проекта — будущего Малого транспортного кольца (МТК). Согласовать его и получить федеральные средства помог Губернатор Олег Кувшинников, представив проект главе государства.

«В конце 2022 года была согласована проектно-сметная документация по Некрасовскому мосту, и началась подготовка к строительству. Оно профинансировано из федерального и областного бюджетов, пройдет в 4 этапа и продлится с 2023 по 2026 годы. Мы получим альтернативный путь из центра в Заречье и разгрузим существующие мосты. Разгрузить магистрали поможет и ул. Поэта Романова — четырехполосный короткий путь длиной 2 км между ул. Конева и мкр Бывалово. 1-й этап работ по переустройству завершен, сейчас идет строительство дороги и моста. Сдаем улицу в 2023 году. Третий элемент МТК — капитальный ремонт моста через реку Шограш в створе улицы Конева. Идет замена опорных конструкций, мостового полотна, добавляется освещение. К осени мы получим удобный, а главное — надежный и безопасный мост», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также идет подготовка к капитальному ремонту еще трех инженерных сооружений, на которые получены федеральные средства и разработаны проекты. Это Кувшиновский мост и мост через р. Шограш на ул. Можайского, работы по которым начинаем в 2023 году, и мост через р. Содему на ул. Челюскинцев, запанированный на 2024 год.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Вологде в 2022 году отремонтировано 13 участков улиц общей протяженностью более 15 км. За счет средств Дорожного фонда благоустроили улицу Доронинскую и начали строительство второго участка ул. Гагарина. Завершить асфальтирование планируется уже в новом дорожном сезоне. Обе дороги ведут в промышленные зоны, а значит, стимулируют развитие предприятий.

«В рамках проектного комитета „Снижение аварийности на улично-дорожной сети“ продолжаем работу по вопросам дорожной безопасности. Если в 2020 году, когда мы начинали эту работу, на дорогах Вологды было 13 погибших, то в 2022 году — 4, заметно сократилось и число пострадавших. Но работы еще много. Один из форматов работы — новые схемы дорожного движения, в частности, схема съезда с Октябрьского моста, внедренная в сентябре 2022 года. Вологжане привыкали сложно, но эффект есть. Аварий меньше, устранены конфликтные точки на ул. Мира, Орлова и Торговой площади. Пока схема тестовая, в статус постоянной будем переводить ее весной, оценив результат в разные сезоны. А пока анализируем и корректируем. Например, будем менять габариты островков безопасности, геометрию и количество полос на участках Торговой площади и улицы Орлова. Будут синхронизироваться и светофоры», — пояснил Сергей Воропанов.

Продолжается и точечная работа по ликвидации мест концентрации ДТП: оборудование искусственных неровностей, дополнительных пешеходных переходов, новых светофоров.

Также в 2022 году завершен монтаж элементов интеллектуальной транспортной системы: 76 км оптоволокна, 105 комплексов видеонаблюдения, Центр организации дорожного движения, где будут круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах и анализировать данные с камер. Сейчас идет настройка, тестируется управление светофорами как с помощью диспетчера, так и автономно. К системе ИТС на данный момент подключены 90% светофоров города. Результаты будут наглядно видны к маю 2023 года, а полностью завершить создание ИТС планируется в 2024 году.

Напомним, всего в рамках Публичного отчета за 2022 год будут представлены видеоролики по 9 направлениям. Уже вышли отчеты по экономике и дорогам, впереди темы градостроительства, городского хозяйства, образования, культуры, физкультуры, молодежной политики и работы с населением. Вопросы от вологжан по итогам работы в 2022 году и предложения на 2023 год принимаются в комментариях под видеороликами, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, а также с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу ул. Козленская, 11.