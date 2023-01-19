Несколько крупных дорожных объектов строятся в Вологде при федеральной поддержке

19.01.2023 [Общество]

В Вологде продолжается Публичный отчет Мэра города Сергея Воропанова за 2022 год. Второй видеоролик посвящен итогам работы в сфере дорожного хозяйства. Благодаря федеральной поддержке строится несколько крупных объектов дорожной инфраструктуры, реализуется ряд программ. Так, идут работы сразу по трем элементам президентского проекта — будущего Малого транспортного кольца (МТК). Согласовать его и получить федеральные средства помог Губернатор Олег Кувшинников, представив проект главе государства.

«В конце 2022 года была согласована проектно-сметная документация по Некрасовскому мосту, и началась подготовка к строительству. Оно профинансировано из федерального и областного бюджетов, пройдет в 4 этапа и продлится с 2023 по 2026 годы. Мы получим альтернативный путь из центра в Заречье и разгрузим существующие мосты. Разгрузить магистрали поможет и ул. Поэта Романова — четырехполосный короткий путь длиной 2 км между ул. Конева и мкр Бывалово. 1-й этап работ по переустройству завершен, сейчас идет строительство дороги и моста. Сдаем улицу в 2023 году. Третий элемент МТК — капитальный ремонт моста через реку Шограш в створе улицы Конева. Идет замена опорных конструкций, мостового полотна, добавляется освещение. К осени мы получим удобный, а главное — надежный и безопасный мост», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также идет подготовка к капитальному ремонту еще трех инженерных сооружений, на которые получены федеральные средства и разработаны проекты. Это Кувшиновский мост и мост через р. Шограш на ул. Можайского, работы по которым начинаем в 2023 году, и мост через р. Содему на ул. Челюскинцев, запанированный на 2024 год.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Вологде в 2022 году отремонтировано 13 участков улиц общей протяженностью более 15 км. За счет средств Дорожного фонда благоустроили улицу Доронинскую и начали строительство второго участка ул. Гагарина. Завершить асфальтирование планируется уже в новом дорожном сезоне. Обе дороги ведут в промышленные зоны, а значит, стимулируют развитие предприятий.

«В рамках проектного комитета „Снижение аварийности на улично-дорожной сети“ продолжаем работу по вопросам дорожной безопасности. Если в 2020 году, когда мы начинали эту работу, на дорогах Вологды было 13 погибших, то в 2022 году — 4, заметно сократилось и число пострадавших. Но работы еще много. Один из форматов работы — новые схемы дорожного движения, в частности, схема съезда с Октябрьского моста, внедренная в сентябре 2022 года. Вологжане привыкали сложно, но эффект есть. Аварий меньше, устранены конфликтные точки на ул. Мира, Орлова и Торговой площади. Пока схема тестовая, в статус постоянной будем переводить ее весной, оценив результат в разные сезоны. А пока анализируем и корректируем. Например, будем менять габариты островков безопасности, геометрию и количество полос на участках Торговой площади и улицы Орлова. Будут синхронизироваться и светофоры», — пояснил Сергей Воропанов.

Продолжается и точечная работа по ликвидации мест концентрации ДТП: оборудование искусственных неровностей, дополнительных пешеходных переходов, новых светофоров.

Также в 2022 году завершен монтаж элементов интеллектуальной транспортной системы: 76 км оптоволокна, 105 комплексов видеонаблюдения, Центр организации дорожного движения, где будут круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах и анализировать данные с камер. Сейчас идет настройка, тестируется управление светофорами как с помощью диспетчера, так и автономно. К системе ИТС на данный момент подключены 90% светофоров города. Результаты будут наглядно видны к маю 2023 года, а полностью завершить создание ИТС планируется в 2024 году.

Напомним, всего в рамках Публичного отчета за 2022 год будут представлены видеоролики по 9 направлениям. Уже вышли отчеты по экономике и дорогам, впереди темы градостроительства, городского хозяйства, образования, культуры, физкультуры, молодежной политики и работы с населением. Вопросы от вологжан по итогам работы в 2022 году и предложения на 2023 год принимаются в комментариях под видеороликами, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, а также с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу ул. Козленская, 11.

Тэги: дороги, публичный отчет

ТОП НЕДЕЛИ

МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы
«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель
В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена
В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей

Похожие новости

Великоустюгские спасатели спасли от замерзания на трассе водителя и пассажиров заглохшего авто

Если вы заметили попавший в беду автомобиль на дороге либо замерзающего человека, срочно звоните по номеру 112

857
0

В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева

Дорога будет строится в несколько этапов

5471
0

Жители Водников города Вологды просят построить тротуар к новой школе на улице Северной

Но власти ответили, что денег на нее нет

1707
0

В Череповецком районе чиновники решили начать ремонт дороги зимой

Чиновники решили сделать ремонт дорог в деревне Борисово Ирдоматского сельского поселения. Срок приемки работ — 26 декабря

1758
0

На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка

Асфальтировать дорожное полотно начнут в 2023 году

5790
0

В Череповецком районе не хватает денег на содержание дорог

Асфальтом покрыто лишь 10% дорог района

1140
0

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне

31 октября в Кичменгском Городке открыли новый мост через реку Кичменьга

10648
0

Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним

Двухстороннее движение будет введено на участке улицы Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московская

2794
0

Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске

Вопросы инфраструктурного развития муниципалитета обсуждались накануне в Белозерске на Градостроительном совете

1500
0

Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору

Его сама ремонтировала пенсионерка

1060
0

В Череповецком районе пенсионерка сама ремонтирует мост через реку, по которому ходит в магазин

Женщина в возрасте, но сама берёт молоток, гвозди, свои материалы и ремонтирует этот мостик, без какой-либо помощи

1034
0

«Вам что дорога не нравится?»: жители Бобровниково разбираются, почему их дорогу отремонтировали только наполовину

В деревне Бобровниково Великоустюгского района только наполовину сделали обещанную дорогу на улице Лесной. Это мягко говоря огорчило жителей, но чиновники проблемы не видят и удивляются, что жители еще и недовольны.

1485
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Несколько крупных дорожных объектов строятся в Вологде при федеральной поддержке
В Тарногском районе суд оштрафовал двух соседок за драку
На кладбище в Ирдоматке демонтировали нелегальный ларек, который позволили разместить череповецкие власти
В Вологде покажут театральную миниатюру по рассказу Натальи Мелехиной
Количество случаев ОРВИ после Крещения увеличивается в 1,5 раза
В Вологде бывшая сотрудница полиции созналась в найме киллера для убийства мужа
В Бабаевском районе пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в дачном доме
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3643
0
19.01.2023 [БлогоVO]

Собрали большую тусовку чиновников, чтобы принять дорогу к земельным участкам для многодетных семей

739
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

717
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика