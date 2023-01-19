В Тарногском районе суд оштрафовал двух соседок за драку

19.01.2023 [Общество]

В селе Тарногский Городок суд привлёк двух местных жительниц к административной ответственности за побои.

Установлено, что инцидент произошёл на крыльце дома на улице Загородной 4 сентября 2022 года. В ходе ссоры жительница дома ударила соседку по лицу, а та ответила ей тем же.

«Увидев драку, мать одной из участниц конфликта схватила обидчицу дочери за волосы, на что та также схватила ее за волосы и пнула по больной ноге. Женщин разнял старший по дому, который в тот момент делал обход дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде женщины пояснили, что конфликтуют уже давно. В качестве наказание суд оштрафовал одну из участниц драки на пять тысяч рублей, а вторую на десять тысяч рублей за нанесение побоев матери и дочери.

Тэги: соседи, драка, суд, штрафы

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