На кладбище в Ирдоматке демонтировали нелегальный ларек, который позволили разместить череповецкие власти

19.01.2023 [Общество]

В поселке Ирдоматка на кладбище № 5 после вмешательства УФАС был  демонтирован нестационарный торговый объект, установленный нелегально.

Ранее NewsVo писал, что Вологодское УФАС аннулировало торги на размещение нестационарного торгового объекта на кладбище в Череповецком районе

В УФАС обратился с жалобой на комитет по управлению имуществом мэрии Череповца пожаловался предприниматель. Он увидел нарушение при организации и проведении конкурса по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта — павильона в районе кладбища № 5 в Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района. УФАС признала обоснованной жалобу.

Комитет  установил необоснованные требования к участникам конкурса и излишне детализированные требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта. Что создавало преимущества одному хозяйствующему субъекту — МУП «Специализированная ритуальная служба».

Вологодское УФАС признало Комитет по управлению имуществом мэрии Череповца нарушившим части 1, 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции*, статью 15 Закона о торговле**, статью 10 Гражданского кодекса РФ***. Комитету по управлению имуществом было выдано предписание об аннулировании торгов. Предписание исполнено. Позже ларек был демонтирован.

«В рамках исполнения представления Вологодского УФАС демонтирован нестационарный торговый объект, нелегально установленный в районе кладбища № 5 в Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района. За нарушение процедуры организации и проведении торгов председатель Комитета по управлению имуществом Мэрии Череповца привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Должностному лицу выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Штраф оплачен, а нелегально установленный торговый павильон демонтирован», — сообщает Вологодской УФАС.

В настоящее время Комитет готовит документацию по проведению аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта в Ирдоматском сельском поселении в районе кладбища № 5. По сообщению Комитета, аукцион будет объявлен не позднее 01 февраля и проведен не позднее 10 марта.
 

Тэги: торги, УФАС

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