В Вологде покажут театральную миниатюру по рассказу Натальи Мелехиной

19.01.2023 [Общество]

Театральную постановку по рассказу Натальи Мелехиной «Жара в Рождество» покажут в Вологде. Представит миниатюру ЛИТО «Литературное воскресенье».

«Жара в рождество» — это светлая рождественская сказка о добре и зле, о победе веры, надежды, любви. В основе рассказа, по которому создана миниатюра, лежат чувства родительской любви и заботы, доверие и поддержка своих детей во всех возникающих у них сложностях и трудностях. Эта постановка в начале января с успехом прошла в читальном зале Грязовецкой районной библиотеки. В зале присутствовала и автор, отметившая оригинальное прочтение рассказа и собственное видение смысла текста.

«Это было классно! Так здорово видеть, как оживают герои, воплощаясь из слова в жизнь. Получилось действительно рождественское действо с традиционным рождественским чудом», — поделилась Наталья Мелехина.

В Вологде спектакль пройдёт впервые. Премьера состоится в Центре писателя В. И. Белова 28 января, в 15:00.

Вход свободный.

Тэги: Наталья Мелехина, театр

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