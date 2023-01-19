Количество случаев ОРВИ после Крещения увеличивается в 1,5 раза

19.01.2023 [Общество]

Вторая половина января приходит не только с крепкими морозами, но и с ростом простудных заболеваний из-за них. Согласно статистике по ДМС страховой компании «Согласие» за прошлый год, количество вызовов врача на дом в конце первого месяца календаря было в 1,5 раза больше, чем в начале. Большинство обращений связаны с симптомами ОРВИ.

Эксперты связывают скачок заболеваемости ОРВИ в конце января с Крещением. Многие без должной подготовки отправляются окунаться в прорубь. По словам врачей у тех пациентов, кто не соблюдал элементарных правил безопасности во время купания, нередки воспаления легких и обморожения.

Кстати, если купание в холодной проруби привело к серьезным травмам, то можно получить соответствующую выплату по полису страхования от несчастных случаев. К примеру, если человек сломает ногу, поскользнувшись возле купели, то выплата оставит от 5 до 25% от страховой суммы в зависимости от тяжести травмы. Выплата предусмотрена только в тех случаях, когда травма была получена непредумышленно. Событие не будет являться страховым, если клиент получил повреждения, находясь под действием алкоголя или наркотических веществ.

Чтобы крещенские купания прошли без вреда для здоровья, врачи рекомендуют не проводить в воде больше минуты, а перед погружением разогреться, сделав разминку и намазав кожу кремом. После купания стоит растереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

 

Тэги: Крещение

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