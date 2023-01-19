В Вологде бывшая сотрудница полиции созналась в найме киллера для убийства мужа

19.01.2023 [Происшествия]

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по факту заказного убийства 49-летнего жителя Вологды.

Преступление было совершено в Междуреченском районе весной 2007 года. Костные останки тела погибшего были обнаружены в лесу год спустя. Эксперты пришли к выводу о криминальном характере смерти пострадавшего. На первоначальном этапе расследования сыщикам не удалось установить причастность к преступлению конкретного лица, но работа по делу продолжалась.

«Осенью 2022 года следствию удалось собрать данные, свидетельствующие о совершении убийства вологжанином — уроженцем Дагестанской АССР 1967 года рождения. По версии следствия, именно он в апреле 2007 года нанес потерпевшему множественные удары ножом, после чего закопал его тело в болотистой местности. В ноябре 2022 года фигурант был задержан органами следствия, по ходатайству СКР суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Задержанный отрицал, что убийство было заказным, но следователям удалось выйти на след его нанимателя, которым оказалась 65-летняя бывшая жена погибшего. До 2007 года женщина занимала должность в органах внутренних дел. Несмотря на официальное расторжение брака, бывшие супруги жили в одной квартире, и женщина испытывала к мужчине длительную неприязнь.

«Решившись на убийство, злоумышленница подыскала среди знакомых ранее судимого человека, которому предложила за денежное вознаграждение совершить преступление, на что тот согласился. Под предлогом дополнительного заработка, фигурантка уговорила мужа отвезти ее знакомого на автомобиле в Междуреченский район», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

По дороге киллер напал на водителя, нанёс ему не менее 10 ударов ножом, а потом закопал тело в болотистой почве в лесу. За свои услуги мужчина получил 300 тысяч рублей.

В январе 2023 года под тяжестью улик женщина созналась в организации убийства по найму. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и исполнителю преступления.

Тэги: заказное убийство, уголовное дело, расследование
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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