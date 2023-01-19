Сбежавший из колонии в Суде заплатит государству за свои поиски

В Вологодской области с осужденного, совершившего побег, взыскан материальный ущерб



Приговором Череповецкого районного суда житель Белозерска был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позднее, на основании постановления Шекснинского районного суда он был переведен для дальнейшего отбывания наказания сроком 1 год 3 месяца 26 дней в ФКУ КП-7 (п.Суда Череповецкого района).

«27 октября 2022 года осужденный, находясь на работах на выездном производственном объекте, расположенном в одном из населенных пунктов Череповецкого района — совершил побег. В ходе розыскных мероприятий правоохранительные органы установили место нахождения осужденного. На проведение данных мероприятий УФСИН России по Вологодской области было затрачено более 30000 руб. В добровольном порядке ответчик ущерб не возместил, что послужило основанием для обращения с иском к мировому судье», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 44 принято решение о взыскании с осужденного в пользу истца материального ущерба в размере 33616 рублей 54 копейки.