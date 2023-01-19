В Вологодской области появился еще один официальный праздник

В Вологодской области 19 января впервые празднуют День великоустюжского чернения по серебру. Праздник учрежден честь северной черни, искусства украшения серебра, которое сохранили и до сих пор развивают в Великом Устюге.

«День великоустюжского чернения по серебру стал подарком к 90-летию предприятия „Северная чернь“. В настоящее время Великий Устюг остается единственным центром древнерусского искусства чернения по серебру. Местные мастера освоили ряд художественных и технических приемов. Великоустюжская чернь отличается особой прочностью и цветовой гаммой», — говорит первый заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Сегодня «Северная чернь» выпускает около двух тысяч наименований изделий из серебра 925 пробы. Продукция имеет официально подтвержденный статус изделий «народного художественного промысла признанного художественного достоинства». Все изделия производятся традиционным ручным способом и не имеют аналогов в России и за рубежом.

Также в регионе празднуют День вологодского кружева, День вологодского масла и День рождения Деда Мороза.