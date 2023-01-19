Руководитель администрации Усть-Кубинского района получил штраф за «пустые» ответы на жалобы жителей

19.01.2023 [Общество]

Прокуратура Усть-Кубинского района проверила как местная администрация отвечает на жалобы жителей. Проверка была организована на основании обращения жителя села Устье.

В сентябре 2022 года он обратился в администрацию Усть-Кубинского района по вопросу прочистки придорожной канавы, расположенной у его дома. Но получил ответ, который вообще не решал проблему. 

«По результатам рассмотрения обращения заявителю направлен ответ, который в нарушение требований законодательства не содержал информации по существу поставленных в обращении вопросов, нарушения закона не устранены. В связи с изложенным заявитель был вынужден обратиться в прокуратуру района. По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в отношении руководителя администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры мировым судьей руководитель администрации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, прокуратурой района в адрес руководителя администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по прочистке придорожной канавы, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Постановление в настоящее время законную силу не вступило.

Тэги: прокуратура, жалобы, чиновники

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