Лекцию «К нам едет ревизор» прочтет Сергей Баранов в Вологде 21 января

18.01.2023 [Культура]

Лекция «К нам едет ревизор» пройдет в Вологде в субботу, 21 января. Прочтет ее Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук.

– Как Николай Гоголь создавал пьесу «Ревизор»? И правда, что этот сюжет ему подарил Пушкин? Как пьеса прошла цензуру? Не обиделись ли на Гоголя чиновники? Правда ли, что случай, описанный в пьесе, произошел в уездном городе Устюжне? Мы имеем дело с фарсом или нравоучительной комедией? Что такое «Хлестаковщина» и актуальна ли она сейчас? Что подарило пьесе «бессмертие»? – ответы на эти и многие другие вопросы узнают посетители мероприятия.

Лекция пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий» 21 января. Общий сбор в 13:30, начало лекции в 14:00 в Вологодской библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1. 

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, литература

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