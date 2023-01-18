Лекцию «К нам едет ревизор» прочтет Сергей Баранов в Вологде 21 января

Лекция «К нам едет ревизор» пройдет в Вологде в субботу, 21 января. Прочтет ее Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук.

– Как Николай Гоголь создавал пьесу «Ревизор»? И правда, что этот сюжет ему подарил Пушкин? Как пьеса прошла цензуру? Не обиделись ли на Гоголя чиновники? Правда ли, что случай, описанный в пьесе, произошел в уездном городе Устюжне? Мы имеем дело с фарсом или нравоучительной комедией? Что такое «Хлестаковщина» и актуальна ли она сейчас? Что подарило пьесе «бессмертие»? – ответы на эти и многие другие вопросы узнают посетители мероприятия.