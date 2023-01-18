Каждый третий житель Вологодской области мало двигается

18.01.2023 [Общество]

Каждый третий житель Вологодской области старше 18 лет мало двигается.

К такому выводу пришли специалисты вологодского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, которые провели соответствующее исследование. Недостаточная физическая активность зафиксирована у 30,5% вологжан, а у 57,5% — избыточная масса тела.

Отмечается, что недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска развития различных заболеваний, в том числе онкологических. По оценкам специалистов Минздрава России, у малоподвижных людей на 33% выше риск ранней смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности.

Тэги: здоровье, заболевания, исследование

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