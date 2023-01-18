Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян. Пишут РИА Новости.

Проект касается уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», — сказал собеседник агентства.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что конфискация имущества покинувших страну в 2022 году граждан принесла бы стране исключительно ущерб и ударила бы по другим инициативам. По его словам, если законопроекты о конфискации появятся, то лучше сразу же обратиться в Конституционный суд. При этом он подчеркнул, что сам вброс такой идеи, даже без окончательного решения, вредит экономике.