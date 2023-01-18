Вологжан приглашают принять участие в конкурсе чтецов к юбилею Александра Яшина

Городские библиотеки Вологды приглашают читателей всех возрастов к участию в творческом конкурсе чтецов «Как солнечный свет, как живая вода» к 110-летию со дня рождения Александра Яшина.

Условия участия в конкурсе:

Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 7 лет.

Участникам предлагается подготовить к художественному исполнению поэтическое произведение или небольшой логически завершенный прозаический отрывок из творческого наследия Александра Яшина.

Выступление должно быть представлено одним произведением.

Регламент одного выступления не более 3 минут.

Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов/прозаических отрывков не предусмотрено.

Выступление проходит в очном формате.

Конкурсный просмотр проводится 21 марта 2023 года с 10.00 в зале Центра писателя В. И. Белова по адресу: г. Вологда, Щетинина, 5. Участники приглашаются к определенному времени (время будет сообщено дополнительно по мере поступления заявок).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 12 марта 2023 года (включительно) на адрес электронной почты: [email protected] с пометкой «Конкурс чтецов к 110-летию А. Яшина».

Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование и размещение информации о выступлении в СМИ, а также в официальных группах организаторов в социальных сетях.

Номинации конкурса:

• Художественное чтение. Поэзия.

• Художественное чтение. Проза.

• Мелодекламация (художественная декламация стихов или прозы с использованием

музыки)

Выступления участников оцениваются членами жюри с учётом принадлежности чтецов к определённой возрастной категории.

• Младшая группа (участники в возрасте от 7 до 11 лет);

• Средняя группа (участники в возрасте от 12 до 15 лет);

• Старшая группа (участники в возрасте от 16 лет).

Для подведения итогов формируется жюри из независимых экспертов: специалистов в области актерского мастерства, сценической культуры, художественного творчества и представителей организаторов конкурса.

Выступления оцениваются по возрастным категориям с присуждением 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории и каждой номинации.

Победители награждаются дипломами и призами. Участники, не занявшие призовые места, и педагоги, подготовившие победителей и участников конкурса получают сертификаты и благодарности в электронном виде. Сертификаты и благодарности высылаются до 1 апреля 2023 года на электронную почту, указанную в заявке.

Награждение победителей состоится во время проведения городской литературной акции «На улице Яшина» у памятного знака поэту и писателю А. Я. Яшину 26–27 марта 2023 года. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте городских библиотек.