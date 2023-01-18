В Шекснинском районе пьяный водитель врезался в сугроб, скрываясь от полиции

В Шекснинском районе полицейские задержали пьяного водителя.

16 января около 22:00 на 87 километре автодороги «Вологда — Тихвин Р21 „Кола“» сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110 без номеров, который ехал по обочине. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но машина наоборот начала набирать скорость.

«Пытаясь скрыться, ВАЗ неоднократно создавал аварийные ситуации на трассе, выезжая на полосу встречного движения, тем самым подвергая других участников дорожного движения опасности. В ходе непродолжительной погони легковушку занесло, и она совершила наезд на снежный бруствер», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За рулём оказался 29-летний житель Архангельской области. Его задержали. Экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян. Выяснилось также, что его уже лишили водительских прав.

За нарушение ПДД полицейские составили на водителя соответствующие протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.