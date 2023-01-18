В Липецкой области убит военнослужащий, который покинул зону СВО

Правительство Липецкой области сообщило об обнаружении и ликвидации Дмитрия Перова. Ранее мужчину разыскивали, он самовольно оставил военную часть в зоне СВО.

«Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — сообщили власти Липецкой области в Telegram-канале.

31-летний военнослужащий Дмитрий Перов самовольно покинул часть 13 января. Он взял с собой автоматическое оружие с пятью магазинами патронов и гранатами. 17 января он посетил свою мать в Воронеже, а после направился в Усманский район Липецкой области, где он прописан.