Жителей Вологодской области научат технологиям здоровьесбережения

18.01.2023 [Общество]

В Вологодской области создадут сеть Школ по обучению технологиям здоровьесбережения

«Путь к долголетию и качеству жизни» — проект с таким названием получил поддержку Правительства области в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Основная идея — подготовка инструкторов-волонтеров для создания в районах и округах области сети Школ по обучению лиц старше трудоспособного возраста технологиям здоровьесбережения.

Проект разработан региональным отделением общественной организации «Вологодское общество профилактики неинфекционных заболеваний».

«С февраля по апрель 2023 года обучение пройдут около 200 специалистов, которые впоследствии организуют лекции и семинары по здоровому образу жизни в муниципальных образованиях и городских округах области. От каждого района/округа области обучение пройдет не менее шести человек. Это специалисты комплексных центров социального обслуживания, а также „серебряные“ волонтеры — участники центров активного долголетия „Забота“. Обучающий интенсив будут проводить специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики по направлениям: „медицинская активность“, „физическая активность“, „здоровое питание“, „профилактика стрессов“. Цель проекта — повышение информированности лиц пожилого возраста в вопросах сохранения здоровья, а именно формирования здорового образа жизни и коррекции факторов риска», — сообщает правительство Вологодской области. 

В Вологодской области за последнее десятилетие наблюдается рост распространенности артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета среди лиц старше трудоспособного возраста. Как следствие — возникновения у них гипертонических кризов, острых нарушений мозгового кровообращения и инфарктов миокарда, что является главными причинами преждевременной смертности. В структуре смертности населения болезни системы кровообращения занимают 50,4% от всех причин. Среди лиц старшего поколения этот показатель ещё выше.

Тэги: здоровье, пенсионеры

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