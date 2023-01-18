Клиент Почты России из Вологодской области выиграл миллион рублей в лотерею

Клиент Почты России из Вологодской области выиграл 1 млн рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион». Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении 162605 в Череповце. Праздничный розыгрыш флагманской лотереи «Мечталлион» состоялся 1 января 2023 г. на «Первом канале».

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Вологодской области. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки, а розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно.