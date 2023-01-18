Клиент Почты России из Вологодской области выиграл миллион рублей в лотерею

18.01.2023 [Общество]

Клиент Почты России из Вологодской области выиграл 1 млн рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион». Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении 162605 в Череповце. Праздничный розыгрыш флагманской лотереи «Мечталлион» состоялся 1 января 2023 г. на «Первом канале». 

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Вологодской области. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки, а розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. 

Тэги: выигрыш, миллионеры, лотерея

ТОП НЕДЕЛИ

МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром
«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель
Самолет Вологодского авиапредприятия совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле
В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена
Житель Тотемского округа погиб в Украине
В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Компания «Магистраль» получит 175,6 млн рублей за убору Вологды до конца зимы

Похожие новости

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей

Билет мужчина купил, пока ждал друга

5126
0

Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею

Счастливчик еще не обратился за выигрышем

7818
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Массовая потасовка случилась на матче Регулярного чемпионата КХЛ между череповецкой «Северсталью» и минским «Динамо»
Вологодские медики рассказали о том, как правильно погружаться в прорубь на Крещение
Жителей Вологодской области научат технологиям здоровьесбережения
Клиент Почты России из Вологодской области выиграл миллион рублей в лотерею
Житель Череповца поужинал прямо в магазине
Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3553
0
17.01.2023 [БлогоVO]

Начали доставать из шкафов скелеты вековой давности

406
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

640
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика