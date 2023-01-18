Житель Череповца поужинал прямо в магазине

18.01.2023 [Общество]

Житель Череповца решил поужинать прямо в магазине и получил штраф. 

Вечером 23 ноября 2022 года в торговом зале одного из магазинов 32-летний череповчанин съел пирожное, пирожок, слойку с яблочной начинкой, бедро курицы гриль, сырники и запил все литром томатного сока. За все съеденное мужчина не заплатил, причинив потерпевшему владельцу магазина незначительный материальный ущерб на общую сумму 813 рублей 80 копеек. На любителя покушать подали в суд. 

«Его действия квалифицированы по ст. 7.17 КоАП РФ умышленное уничтожение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба. В судебное заседание мужчина не явился. Ущерб не возместил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Тэги: штрафы, хулиганы, нарушители

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