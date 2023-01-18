Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа

18.01.2023 [Политика]

Депутат законодательного собрания Вологодско области, экс-мэр Вологды Евгений Шулепов заявил, что в российском обществе оформились опасные тенденции. 

Их по его мнению несколько. Первое, это то, что на фоне СВО из поля зрения пропадают другие проблемы.

«Но у нас, кроме СВО, есть экономика, здравоохранение, образование, инфраструктура и так далее. В публичной повестке это всё ушло на второй план. Никогда и никакая страна не одержит значимых побед, если она не будет сильной изнутри. Потому все должны заниматься своей работой с полной отдачей. Военнослужащие — быть на фронте. А государственные и муниципальные служащие — быть на своих местах и заниматься своим функционалом. Поэтому считаю, что пора ограничить чиновникам поездки в зону СВО. Для этих целей у нас есть Минобороны, армия силовиков и те, кто наделен спецполномочиями», — написал он. 

Кроме того, Евгений Шулепов обратил внимание на то, что частная жизнь человека и частная собственность должны быть неприкосновенны. Также не надо вновь создавать врагов народа, как это было при Сталине во времена репрессий.

«Мы к этому пришли в результате больших цивилизационных потрясений в прошлом. Но сейчас вновь начали доставать из шкафов скелеты вековой давности. Ищем богатеньких кулаков. Ищем врагов народа. Заглядываем в замочную скважину к соседям, проверяя, вяжут ли они носки на фронт и сколько связали. Всё это оголтелая машина пропаганды раздувает до гипертрофированных размеров. Цель-то ясна. Так создаются страх и напряжение, происходит разобщение и разделение. Таким обществом легко управлять. Но только до определенного времени. Потому что в один совершенно непредсказуемый момент этот несущийся на всех парах сумасшедший поезд срывается с рельсов. А потом случаются исторические трагедии», — говорит Евгений Шулепов. 

Он отметил, что жить надо настоящим и будущим, искать новые методы госуправления, а не пытаться построить что-то новое старыми способами. Кроме того, по мнению, Евгения Шулепова сейчас в России демонстрируется принятие решений по понятиям, а не по закону.  Это противоречит нормам Конституции. 
 

 
Тэги: враги народа, политика, законы, история

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