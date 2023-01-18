Публичный отчет мэра Вологды за 2022 год стартовал с темы экономики

18.01.2023 [Общество]

Публичный отчет мэра Вологды  по работе в  2022 году проходит  в формате видеороликов по разным темам — всего их будет  9. Ролики  размещаются на странице руководителя городской Администрации в социальной сети. Первый видеоотчёт, посвященный теме экономики, вышел 16 января.

Как отметил Сергей Воропанов, в 2022 году в Вологде был сформирован бюджет развития, причем значительная его часть, более 10 млрд рублей — это поддержка области и федерации. Благодаря этому было реализовано большое количество проектов.

«В  привлечении такого объема средств для развития города огромная заслуга Губернатора Олега Кувшинникова. Вклад внесла и собственная экономика Вологды, хотя 2022-й стал годом испытаний. Беспрецедентные санкции, ограничения на внешних рынках, новая логистика поставок и сбыта. Но удар экономика выдержала, показав рост в 10,2% — это говорит о стабильном развитии. Очень важно, что предприятия сохранили все запланированные инвестиции, а это 25 млрд рублей.  Вкладывали в строительство новых производств и модернизацию существующих. Создано 726 рабочих мест. Также отмечу рост числа самозанятых — почти в два раза. Сегодня это свыше 10700 человек. Многие из этих людей раньше работали нелегально, а сейчас вышли из тени. Получив официальный статус, они с одной стороны имеют право на льготы, с другой — платят налоги и пополняют бюджет», — рассказал мэр Вологды  Сергей Воропанов.

Как отметил Мэр, предприятия получают различную поддержку: земельные участки, муниципальные помещения в долгосрочное использование,  сопровождение инвестпроектов, решение кадровых вопросов, обучение и помощь в продвижении бизнеса. Финансовая помощь малому и среднему бизнесу Вологды в 2022 году составила 365 млн рублей, это федеральные и региональные средства.

«Удачным  оказался проект по реновации производственных площадей бывших заводов. Он признан одной и лучших в России муниципальных практик. Мы промониторили заброшенные цеха и предложили их  бизнесу — для новых производств или расширения старых. В итоге за несколько лет на базе заброшенных заводов открылось 10 новых перспективных предприятий, где создано  порядка 1000 рабочих мест. Через три года планируем дать вторую жизнь всем  заброшенным предприятиям и создать  еще 2000 новых рабочих мест», — отметил Сергей Воропанов.

Также Мэр рассказал о первых результатах реализации концепции «ЭкоВологда», направленной на создание экологичного города с принципами устойчивого развития. В городе утвержден первый муниципальный Экостандарт, который  высоко оценили эксперты Международного экологического форума и предложили для распространения в других муниципалитетах. По проекту «Развитие электротранспорта» при поддержке бизнеса  построено 14 электрозаправок, работает электротакси, создан  сервисный центр по обслуживанию электромобилей, которых сегодня уже более 100. В городе создана  Ассоциация переработчиков вторсырья. Проведен городской конкурс «Зеленый офис», в ходе которого предприятия делились своими экологичными практиками.

«Стратегия „ЭкоВологда“ заняла первое место в национальном конкурсе профессионального проектного управления. Эксперты оценили не только идею, но и принципиально новый проектный подход. Чем он отличается? В каждом из 29 проектов для решения задач объединяются бизнес, эксперты, общественность, жители. Более 30%  предложений по развитию поступает именно от горожан.  Разные точки зрения позволяют найти новые подходы, решать вопрос поэтапно и системно и получать результат по разным направлениям. Это мы видим в проектах по  озеленению, безопасности на дорогах, развитию электротранспорта, сохранению деревянной Вологды и многим другим», — пояснил мэр Вологды.

Также Мэр отметил работу по развитию туристического потенциала Вологды. В 2022 году турпоток составил 760,3 тыс. человек,  превысив результат прошлого года на  3,8%.  Вологда в этом году получила поддержку Ростуризма  и официально стала столицей Русского Севера, а также вошла в  первый в регионе национальный туристический маршрут «Жемчужины Русского Севера». Развивался и событийный туризм, который традиционно востребован у гостей города. Программу пополнили два новых фестиваля: «БурмагинФест» — для почитателей вологодской графики и Фестиваль постной трапезы — для любителей гастрономического туризма

Сергей Воропанов обозначил также методичную работу по наращиванию собственных источников доходов и грамотное управление финансами. Так, за 4 года муниципальный долг сократился на 240 млн руб., расходы на его обслуживание — в 5 раз.

«В декабре мы приняли бюджет Вологды на 2023 год. Хороший, сильный бюджет объемом свыше 17 млрд рублей — такого у Вологды еще не было. И сами постарались заработать, и при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова привлекли более 13 млрд  рублей федеральных и областных средств. Благодаря командной работе  финансовый фундамент на новый год получился надежным», — добавил Сергей Воропанов.

Публичный отчет за 2022 год продолжат видеоролики  по строительству дорог, градостроительству, городскому хозяйству, образованию, культуре, физкультуре и спорту, молодежной политике и работе с населением. Опросы и пожелания по развитию города  можно оставить  в комментариях под роликами, а также задать через call-центр по телефону 8-800-302-16-17 или заполнить печатные бланки в газете «Вологда РФ».  Руководители  управлений и департаментов администрации Вологды дадут на них ответы тем способом, которым вопросы поступили, то есть в интернете, письменно или по телефону.

Тэги: публичный отчет

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