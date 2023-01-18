Вологжане вошли в десятку сильнейших на чемпионате России по зимнему универсальному бою среди мужчин и женщин.



Соревнования прошли 14–15 января на лыжной базе села Гришкино Большое Калининского района Тверской области, в которых приняли участие 102 спортсмена из 23 регионов России. Участникам предстояло преодолеть определенную дистанцию на лыжах, со стрельбой из пневматического пистолета. А затем провести рукопашный поединок на снежное площади.



Трое вологжан, Владимир Широков, Мурат Мамедов и Егор Делов, в своих весовых категориях заняли 4 место. Дмитрий Субботин завершил свой путь на стадии четверть финала, разделив в итоге с соперниками из других регионов места с 5 по 8. Николай Федосенко стал в итоге 10-м.