Вологжане вошли в десятку сильнейших на чемпионате России по зимнему универсальному бою среди мужчин и женщин

18.01.2023 [Общество]

Вологжане вошли в десятку сильнейших на чемпионате России по зимнему универсальному бою среди мужчин и женщин.

Соревнования прошли 14–15 января на лыжной базе села Гришкино Большое Калининского района Тверской области, в которых приняли участие 102 спортсмена из 23 регионов России. Участникам предстояло преодолеть определенную дистанцию на лыжах, со стрельбой из пневматического пистолета. А затем провести рукопашный поединок на снежное площади.

Трое вологжан, Владимир Широков, Мурат Мамедов и Егор Делов, в своих весовых категориях заняли 4 место. Дмитрий Субботин завершил свой путь на стадии четверть финала, разделив в итоге с соперниками из других регионов места с 5 по 8. Николай Федосенко стал в итоге 10-м.

Тэги: кулачные бои

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