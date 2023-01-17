Череповецкие спасатели сняли мужчину с вышки сотовой связи

15 января в деревне Рослино Череповецкого района спасателям пришлось снимать с вышки сотовой связи мужчину.

Об этом сообщает ИА «Вологда Регион». Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев рассказал изданию, что в послеобеденное время в дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на вышке сотовой мобильной связи находится местный житель, который не может спуститься обратно самостоятельно.

На место происшествия выехали спасатели, которые помогли испугавшемуся молодому человеку спуститься с высоты нескольких десятков метров на землю. Череповчанин признался, что забрался на вышку, чтобы полюбоваться красотами окружающей природы.