Череповецкие спасатели сняли мужчину с вышки сотовой связи

17.01.2023 [Общество]

15 января в деревне Рослино Череповецкого района спасателям пришлось снимать с вышки сотовой связи мужчину.  

Об этом сообщает ИА «Вологда Регион». Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев рассказал изданию, что в послеобеденное время в дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на вышке сотовой мобильной связи находится местный житель, который не может спуститься обратно самостоятельно.

На место происшествия выехали спасатели, которые помогли испугавшемуся молодому человеку спуститься с высоты нескольких десятков метров на землю. Череповчанин признался, что забрался на вышку, чтобы полюбоваться красотами окружающей природы.

Тэги: спасатели

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