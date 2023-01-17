В Вологде подозреваемый в мошенничестве забрал у пенсионера 100 тысяч рублей

В Вологде полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

По оперативной информации, подозреваемый — курьер — должен был забрать деньги у пожилого мужчины, чтобы потом перевести их на счета мошенников. Оперативники остановили его на выходе из подъезда дома пострадавшего на улице Преображенского.

«Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров сети Интернет разместил объявление о работе. В вечернее время с ним связалась девушка, уточнила в каком городе он находится и объяснила условия работы. Вологжанин должен был забирать денежные средства с адресов, которые ему отправлял „работодатель“, и переводить их на определенный счет, оставляя себе процент. Со слов задержанного, с утра он получил первый адрес, а выйдя из дома, его задержали сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

У него нашли и изъяли 100 тысяч рублей, полученных от 69-летнего пострадавшего. Пенсионер рассказал, что перед приездом курьера ему звонил неизвестный, который сказал, что его супруга якобы попала в беду и деньги нужны для решения некой «сложившейся ситуации».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.