В 2022 году в Вологодской области на железных дорогах было травмировано 9 человек

17.01.2023 [Общество]

В 2022 году на Северной железной дороге в транспортных происшествиях в зоне движения поездов было травмировано 47 человек. По сравнению с 2021 годом зафиксировано снижение на 20%. Но 34 человека из 47 погибло. 

Наибольшее количество пострадавших в несчастных случаях зафиксировано в Ярославской (16 человек), Архангельской и Вологодской (по девять человек) областях.

«Главной причиной, которая приводит к несчастным случаям, является личная неосторожность людей и грубые нарушения установленных правил поведения на железнодорожном транспорте», — сообщают в пресс-службе СЖД. 

Железнодорожники уверены, чтобы количество несчастных случаев продолжало снижаться, необходима реализация не только технических мероприятий и проведение разъяснительной работы, но и строгое соблюдение правил поведения и безопасности на объектах железной дороги со стороны граждан.

 

 

Тэги: поезда, происшествия

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