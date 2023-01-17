Жителя Тотемского района приговорили к обязательным работам за мошенничество при получении пособия по безработице

17.01.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат.

Прокурорская проверка установила, что в марте 2022 года подсудимый был признан безработным и ему назначили соответствующее пособие.

«При этом в период с апреля по июль 2022 года молодой человек неоднократно заключал возмездные договоры по оказанию услуг местному сельскохозяйственному производственному кооперативу, за что получал денежное вознаграждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Мужчина скрыл факт наличия оплачиваемой работы и продолжил незаконно получать пособие. Сумма ущерба от его действий составила 29 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 80 часам обязательных работ и взыскал с мужчины 29 тысяч рублей незаконно полученного пособия в пользу центра занятости Тотемского района. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество, социальные выплаты, пособие, уголовное дело, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром
«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель
Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы
Самолет Вологодского авиапредприятия совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле
В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена
Житель Тотемского округа погиб в Украине
В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса
Подрядчик, благоустраивающий Затоновский берег в Вологде, получит штраф за срыв сроков
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности

Похожие новости

В Вологде подозреваемый в мошенничестве забрал у пенсионера 100 тысяч рублей

Потерпевшему сказали, что его супруга попала в беду

197
0

Житель Великого Устюга выманил у знакомого 10 тысяч рублей на свои похороны

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

780
0

Бывший руководитель Туристско-информационного центра Вологодской области получил условный срок за мошенничество

В Вологде осужден бывший руководитель Туристско-информационного центра Вологодской области

1272
0

Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

4137
0

В Череповце мошенники угрожают штрафами пассажирам трамваев

Перевозчик — МУП «Электротранс» — убедительно просит не реагировать на звонки злоумышленников

1374
0

Жительницу Череповца осудили за мошенничество на сумму более семи миллионов рублей

Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и обязали возместить потерпевшим ущерб

2293
0

В Вологде задержали подозреваемую в мошенничестве

19-летняя жительница Нижнего Новгорода пояснила, что работает курьером и должна была забрать деньги у пенсионерки

2299
0

Пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион рублей, желая спасти дочь

Всего в органы внутренних дел Вологодской области за прошедшие сутки поступило 8 заявлений о дистанционных мошенничествах

936
0

В Вологде осудили экс-работницу банка «Уралсиб», которая украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы

1577
0

Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал

Лишенная родительских прав женщина распорядилась маткапиталом по своему усмотрению

1232
0

Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество

Она получила плату, но не выполнила обещание

3557
0

Предприниматель из Череповца получил три года колонии за мошенничество

Потерпевшими от действий мужчины стали 62 человека

2034
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие спасатели сняли мужчину с вышки сотовой связи
За едой в любую погоду: жители Благовещенья Великоустюгского района просят власти организовать в школе столовую
В Вологде подозреваемый в мошенничестве забрал у пенсионера 100 тысяч рублей
В 2022 году в Вологодской области на железных дорогах было травмировано 9 человек
Жителя Тотемского района приговорили к обязательным работам за мошенничество при получении пособия по безработице
Песков заявил, что чиновникам никто не запрещал отдыхать за границей
В Череповце поезд сбил пешехода
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3499
0
17.01.2023 [БлогоVO]

Рысь в огороде Кадуйского района!

505
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

577
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика