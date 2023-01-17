Жителя Тотемского района приговорили к обязательным работам за мошенничество при получении пособия по безработице

В Тотемском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат.

Прокурорская проверка установила, что в марте 2022 года подсудимый был признан безработным и ему назначили соответствующее пособие.

«При этом в период с апреля по июль 2022 года молодой человек неоднократно заключал возмездные договоры по оказанию услуг местному сельскохозяйственному производственному кооперативу, за что получал денежное вознаграждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Мужчина скрыл факт наличия оплачиваемой работы и продолжил незаконно получать пособие. Сумма ущерба от его действий составила 29 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 80 часам обязательных работ и взыскал с мужчины 29 тысяч рублей незаконно полученного пособия в пользу центра занятости Тотемского района. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.