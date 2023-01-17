Владельца бара «100 Рентген» в Вологде оштрафовали за торговлю спиртным без лицензии

17.01.2023 [Общество]

В Вологде суд привлёк владельца бара «100 Рентген» к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии.

Правонарушение было выявлено полицейскими в помещении заведения на Кремлёвской площади в августе 2022 года. Действия собственника были квалифицированы по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ему грозил штраф в размере до одного миллиона рублей.

«Предприниматель пытался доказать, что алкогольная продукция принадлежит другому лицу, с которым заключен договор на проведение банкета. Однако суд не поверил таким объяснениям, ведь алкогольная продукция была обнаружена под барной стойкой, а в аренду для проведения банкета предоставлен зал ресторана», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд также переквалифицировал нарушение по второй части той же статьи, предусматривающей более мягкое наказание, и оштрафовал владельца бара на 100 тысяч рублей, а изъятый алкоголь предписал уничтожить.

Тэги: бар, алкоголь, лицензии, нарушение, суд, штраф

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