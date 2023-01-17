Интерактивная лекция о создании комиксов пройдет 18 января в Вологде

17.01.2023 [Культура]

Интерактивная лекция «Ретро как метод: создание современных комиксов с помощью стилизации» пройдет в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 18 января.

Сценарист и любитель истории комиксов Алексей Волков расскажет, для чего создаются и как работают ретроспективные сюжеты, обращенные к событиям и стилям прошлого, о том, как создавались такие известные комиксы как «Майор Гром 1939», «Красная Фурия 1966» и вставные комиксы серии «МИР». Также посетители узнают, где найти подлинные сокровища мира старых комиксов и как самим придумывать ретроспективные истории на этой встрече.

Начало лекции 18 января в 17:00 в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, комиксы

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