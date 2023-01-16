Путешествие поезда Деда Мороза заявят в Книгу рекордов России

16.01.2023 [Общество]

Путешествие поезда Деда Мороза заявят в Книгу рекордов России как самый длинный железнодорожный маршрут сказочного волшебника.

Более 120 городов России посетил поезд Деда Мороза во время своего новогоднего путешествия. Передвижная выставочная экспозиция вернулась в Великий Устюг, откуда стартовала в конце октября. 

Поезд Деда Мороза курсировал по стране 85 дней. За это время он проехал 33 тысячи километров, доехав до самой крайней точки железных дорог страны — станции Находка. Зимний волшебник со своей сказочной командой при следовании из Великого Устюга до Владивостока посетил города БАМа. Обратный путь поезда пролегал через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург, Москву и населенные пункты Русского Севера. Новогоднюю ночь поезд Деда Мороза встретил в Великом Новгороде.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествовал по России и дарил новогоднее настроение жителям городов. В составе поезда было 19 вагонов, в том числе приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, сувенирная лавка и вагон-ресторан. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из нескольких сотен фонариков.

В каждом городе, где делал остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждала развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Не стал исключением и железнодорожный вокзал Великого Устюга. На конечном пункте путешествия поезд встретили сотни ребят и взрослых. Здесь выступил театр Деда Мороза с концертной программой для детей, устроив настоящий праздник.

За время путешествия сказочный поезд посетили свыше 14 тысяч детей. Еще более 720 тысяч ребят и взрослых из разных городов страны приняли участие в праздниках на привокзальных площадях.

«Наибольшее количество посетителей поезда было в Санкт-Петербурге. Встречали передвижную резиденцию там, где официально не было остановок. В одном из населенных пунктов у поезда была техническая остановка, мама с ребенком пришли в два часа ночи к вагонам, чтобы увидеть Деда Мороза. Зимний волшебник поздравил их с наступающими праздниками, — рассказал заместитель гендиректора ОАО „РЖД“ Дмитрий Пегов. — Конечно, это уникальный проект, который без поддержки Вологодской области не состоялся бы. Уверен, что в этом году мы его продолжим».

В конце года поезд Деда Мороза вновь отправится в путешествие по стране. Планируется, что география проекта будет расширена.

 

Тэги: Дед Мороз, поезда

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