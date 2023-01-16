Выставка рисунков Дарьи Ятвицкой на тему детства поэта Николая Рубцова проходит в Вологде

16.01.2023 [Культура]

Выставка «Сказка о Коле Рубцове» проходит в Вологодском музее «Литература. Искусство. Век 20-й».

В экспозицию вошли рисунки Дарьи Ятвицкой, посвященные детству поэта Николая Рубцова – иллюстрации к книге-сказке дочери поэта, Елены Рубцовой.

– Почему сказка? Потому что в этих работах детство поэта видится легким и прекрасным, сказочным, даже несмотря на то, что он был воспитанником детского дома. Рисунки передают самые яркие воспоминания, которые, обычно, бывают окрашены светлыми тонами. Экспозиция буквально дышит ощущением ностальгии: образы, цвета, формы, художественные решения – все это уносит зрителя во времена советских детских книжек маленького Коли – трогательных и добрых, – говорится в анонсе мероприятия.

Дарья Ятвицкая родилась и выросла в Вологде, работает в областной библиотеке и иллюстрирует книги, занимается цифровой живописью. 

Также в экспозиции представлены работы разных лет – традиционная графика и цифровая живопись.

Посетить выставку можно в музее «Литература. Искусство. Век 20-й» по адресу: Вологда, Герцена, 36 с 10:00 до 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Возрастные ограничения: (0+).
 

Тэги: выставка, художник, Рубцов

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