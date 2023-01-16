Биатлонист Максим Цветков рассказал, что неизвестные испортили лыжную трассу в Кириках

Лыжную трассу в Кириках испортили неизвестные. Об этом сообщил биатлонист Максим Цветков.

Кто-то устроил ночные катания по трассе на авто. В итоге удобная лыжная трасса оказалась разбита. И это прямо перед соревнованиями.

На испорченную трассу обратил внимание олимпийский призер Максим Цветков. Он утром 14 января вышел туда на тренировку.

«Не сказать, что выехали случайно — проехали около 3 километров. Сегодня здесь проводятся соревнования. Ребятам пришлось срочно выгонять ратрак, исправлять трассу. В некоторых местах закапывались, видели, что это лыжня — и всё равно ехали дальше. Нельзя так делать», — рассказал биатлонист.

Он попросил земляков не портить лыжню. Через неделю в Кириках будет проводиться всероссийский лыжный марафон.