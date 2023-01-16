Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности

16.01.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в разбое и убийстве 18-летней давности.

Тело 44-летней потерпевшей было обнаружено в квартире дома на улице Олимпийской в январе 2005 года. Труп обнаружил бывший муж женщины, который жил в той же квартире. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в результате проверки ранее полученных доказательств, а также новых экспертиз, следователи установили причастность подсудимого к убийству, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

«Вечером 13 января 2005 года мужчина, желая завладеть чужим имуществом, вооружился молотком и проник в квартиру незнакомой ему женщины, расположенной в одном из домов на ул. Олимпийская г. Череповца. Застав хозяйку квартиры дома, он нанес ей несколько ударов молотком по голове, после поочередно обмотал ее шею полотенцем, веревкой и электрическим шнуром, находящимися в квартире. Он стягивал их концы до тех пор, пока женщина не перестала дышать и подавать признаки жизни», — говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

После он похитил принадлежащее женщине имущество на общую сумму 13 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина не согласился с предъявленным обвинением. Суд освободил его от наказания за разбой в связи с истечением срока давности, а за убийство приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. С него также взыскали по одному миллиону рублей в пользу каждого из троих детей погибшей.

Тэги: убийство, разбой, суд, приговор

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