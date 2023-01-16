О гололедице и снежном накате на дорогах Вологодской области предупреждают синоптики

16.01.2023 [Общество]

Синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате на дорогах Вологодской области на этой неделе: с 16 по 20 января.

Уже сейчас травмпункты Вологодской области перегружены пациентами, которые поступают с улиц с травмами из-за гололеда. 

– В районные поликлиники, областные и районные больницы ежедневно с ушибами, растяжениями и сотрясениями мозга обращаются тысячи человек. Больше сотни с начала этого года пришлось госпитализировать, – сообщает телеканал «Русский север».

В понедельник, 16 января, на территории Вологды и Вологодской области ожидается мокрый снег. Ветер южной четверти 7-12 м/с, днем порывы 14-16 м/с.

– На дорогах могут образоваться гололедица и снежный накат, поэтому призываем вологжан быть особенно внимательными, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. – В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру ЕДДС: 72-45-00 или 72-35-53.

По прогнозам синоптиков, крещенских морозов в этом году не предвидится.

–  Аномальные морозы остались позади. В ближайшие дни потепление продолжится, среднесуточная температура превысит норму на 6-8 градусов, что соответствует значениям второй половины марта. По предварительным данным, в последующие дни ожидается сохранение южных потоков, в связи с чем теплая погода пока сохранится и крещенских морозов не предвидится, – говорит Ольга Рыкованова, ведущий синоптик Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гололедица и снежный накат на дорогах Вологодской области сохранятся, как минимум до четверга, 19 января. 

В отдельных районах области будут ожидаются метели, местами – осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Тэги: гололед, метель, погода, непогода

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