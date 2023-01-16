Российские онкологи заявили об ухудшении доступности новых лекарств для онкобольных

Приостановка медицинских исследований новых препаратов от онкологических заболеваний негативно скажется на доступности новейших препаратов, заявил директор Института гематологии Алексей Масчан. Пишет РБК.

Медики также рассказали о проблемах с поставками лекарств для онкобольных. В некоторых регионах возникают перебои. Об этом рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан в интервью газете «Известия».

«Ситуация с доступностью онкопрепаратов очень пестрая. В одних регионах есть все, в других — отсутствуют какие-то необходимые лекарства, в третьих — иная дефектура», — говорит Масчан.

Проблемы с поставками возникли из-за нарушений логистики, причиной которых стала спецоперация и санкции на передвижение грузовых фур. Правительство пытается решать проблему. Так, например препарат «Онкоспар» для острого лейкоза был централизованно закуплен для всех детских профильных отделений. Но это по словам профессора не решает проблем с поставками других лекарств. Также многие фармкомпании остановили свои клинические исследования в России, что тоже негативно скажется на лечении онкобольных. Они будут лишены современных лекарств.



