Житель Череповца получил тринадцать суток ареста за кражу своего любимого сыра

Любитель сыра из Череповца украл 22 упаковки сыра из магазина и получил за это 13 суток ареста.

25-летний череповчанин забирал сыр из магазинов одной из продовольственных сетей в период с октября по ноябрь 2022 года. Общая стоимость похищенного не являлась значительной для потерпевшего. В суде он признал свою вину и сказал, что часть сыра продал, а часть съел, потому что очень любит сыр.

«Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст. 7.27 КоАП „Мелкое хищение“. Судьей установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за аналогичные правонарушения, выводов для себя не сделал, мер к возмещению ущерба не предпринял», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 признал правонарушителя виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на тринадцать суток.