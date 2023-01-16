Нападающий «Северстали» установил рекорд по набранным очкам, но это не помогло команде победить

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко установил рекорд по набранным очкам, но это не помогло его команде победить. Череповчане проиграли московскому ЦСКА.



Накануне встречались две из трех самых бескомпромиссных команды Западной конференции, наряду с питерским СКА, которые не уходят со льда без забитых голов. Череповецкая «Северсталь» и, действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА. Что соперники подтвердили уже по ходу первого периода. На гол Никиты Нестерова, который поразил ворота Александра Самонова броском от синей линии, череповчане ответили шайбой Даниила Вовченко из левого круга вбрасывания. Этот гол для 28 номера «Северстали» стал 203 очком (94+109) благодаря чему Вовченко стал лучшим бомбардиром «желто-черных» в истории КХЛ, обойдя по этому показателю Вадима Шипачева, который набрал 202 очка в 258-ми матчах за «Северсталь» и Дмитрия Кагарлицкого, у которого 178 очков, в 237 играх. Два последних сейчас играют в казанском «Ак Барсе». А Вовченко понадобилось 401 игра чтобы возглавить гонку бомбардиров «Северстали», все матчи в КХЛ 28-й номер череповчан провел за один клуб.



Во второй двадцатиминутке «армейцы» реализовали большинство, после удаления Андрея Чуркина шайбу забросил Владислав Каменев. Затем был ещё один гол, но он не был засчитан по причине помехи вратарю.



На старте третьего отрезка игры, после гола Игоря Гераськина, который забросил свою 11 шайбу в сезоне и набрал 29 очко по системе гол+пас, «Северстали» вновь удалось сравнять, после чего «армейцы» в течении 36 секунд ещё дважды поразили ворота гостей. В результате матч завершился поражением «Северстали» со счётом 2:4.

«ЦСКА — с победой! Считаю, что сегодня играли на равных. Жалко, что пропустили в меньшинстве. В большинстве создавали моменты, но, к сожалению, не использовали их. Сашка Самонов держал нас в игре — во втором периоде пропустили много контратак. Сравняв, пропустили быстрый гол. Оставили много сил и эмоций, надо восстановиться. Следующая игра очень важная для нас», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

А следующая игра, о которой говорил Разин, пройдёт 17 января против прямого конкурента за выход в плей-офф, минского «Динамо».