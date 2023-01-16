«Ростелеком» построил первую базовую станцию по программе УЦН 2.0

Компания «Ростелеком» в Вологодской области завершила строительство базовой станции в деревне Игумницево Междуреченского района. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который направлен на обеспечение мобильной связью и беспроводным доступом в интернет с сигналом стандарта LTE (4G) жителей населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.

Деревня Игумницево находится в 32 км от районного центра. Чтобы обеспечить 360 жителей деревни связью, «Ростелеком» в кратчайшие сроки подвел к населенному пункту оптику, построил вышку сотовой связи и запустил ее в эксплуатацию.

Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проведение работ усложняла минусовая температура и шквальный ветер, но связисты справились с поставленными задачами. В итоге базовая станция в Игумницево — это первая вышка из адресного плана УЦН 2.0 на 2023 год не только в Вологодская области, но на всем Северо-Западе».

Адресный план программы строительства базовых станций в Вологодской области на 2023 год формировался Минцифры России на основании голосования жителей региона на портале госуслуг и офлайн (по почте). В 2022 годув голосовании приняли участие более 25 тысяч вологжан — это в 2,5 раза больше в сравнении с прошлым годом.

Вера Фокина, жительница деревни Игумницево, представитель администрации Междуреченского муниципального округа: