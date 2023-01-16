Удачная и Счастливый: череповчане меняют себе фамилии для влияния на судьбу

В Череповецком ЗАГСе рассказали, как горожане меняют фамилии, чтобы повлиять на судьбу.

Так, в 2022 году горожане выбирали фамилии Удачная, Счастливый, Красивая, Любимая. Замначальника отдела ЗАГС № 2 управления ЗАГС Вологодской области Яна Красавина рассказала, что несколько девушек также взяли себе греческие фамилии, юноши брали фамилии по названиям автомобильных брендов. Еще меняют фамилии на более благозвучные, берут фамилии предков.

«Некоторые люди считают, что со сменой фамилии у них изменится судьба. Чаще фамилии меняли женщины, которые вступили в брак и не взяли фамилию мужа, а спустя время передумали. Или же наоборот, при расторжении брака оставляют фамилию бывшего мужа, но потом решают вернуться к девичьей. Есть случаи, когда меняют фамилию биологического отца на фамилию отчима, если семья хорошая и отчим воспитывает с пеленок. Имя меняли на более современное и наоборот. Неоднократно в прошлом году девушки меняли имя Светлана на Лана, Полина стала Аполлинарией, Юрий — Арсением», — говорит Яна Красавина.

Имя можно сменить с 14 лет, но с 14 до 18 лет обязательно требуется согласие обоих родителей.