В Череповце изготовят рельефные иконы для незрячих

16.01.2023 [Общество]

В Череповце мастера изготовят особые иконы для слабовидящих и незрячих верующих, пишет «НновПост».

Кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких стал победителем первого в 2023 году конкурса президентских грантов, представив проект «Помочь увидеть лик святой».  

«Проект будет способствовать не только комфортному, но и информационно полноценному ознакомлению с иконами слепых и слабовидящих людей через изготовление тактильных икон в технике высокого рельефа, оформление к ним информационных табличек с использованием шрифта Брайля, подготовку добровольцев, желающих помочь незрячим православным верующим», — сообщается на сайте Череповецкой епархии.

Руководитель проекта — клирик кафедрального собора Череповца диакон Дионисий Петров уже прошел обучение по работе на станках с программным управлением по изготовлению тактильных икон.

В ходе реализации проекта планируется изготовление тактильных икон не только для кафедрального собора Череповца и других храмов Череповецкой епархии, но и для Череповецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, где проживают люди с инвалидностью по зрению и другими заболеваниями, препятствующими посещению храма.

Также планируются выезды священников с тактильными иконами в череповецкий «Центр образования № 44», где обучаются слабовидящие дети.

Реализация проекта начнется с 1 февраля 2023 года.

Тэги: иконы, слепые

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