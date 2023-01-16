Первая в Вологодской области штрафстоянка для лодок появится в Великом Устюге

16.01.2023 [Общество]

В Вологодской области появится первая штрафстоянка для лодок. Ее место будет в Великом Устюге. Договор на организацию и обслуживание штрафстоянки уже заключен. Об этом рассказал в соцсетях первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Необходимость штрафстоянки объясняется тем, что на воде также, как и на дороге люди нарушают правила. 

«Теперь судна лихачей и нетрезвых водителей будут направляться на штрафстоянку. Локация первой уже определена: Великий Устюг, договор заключен с ИП», — говорит Дмитрий Горбачев.

В дальнейшем Департамент дорожного хозяйства и транспорта  региона продолжит эту работу, места для штрафников будут организованны на территории всей области.

 

Тэги: штрафстоянки, лодки

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