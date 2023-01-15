В Вологодской области изменились правила получения маткапитала

В Вологодской области с 1 января изменились правила получения средств материнского капитала.

Для назначения получения средств как и прежде нужно иметь сертификат на маткапитал. Однако теперь неважно, на кого из детей он выдан - использовать его можно для назначения ежемесячного пособия на любого ребёнка. Одновременно можно получать единое пособие на малыша и ежемесячную выплату из средств МСК, если ваш доход не превышает 1 прожиточный минимум на душу населения в регионе.

Перейти на единое детское пособие можно, подав заявление портале Госуслуг, в офисах МФЦ региона или отделении нового Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Выплата назначается на год, но не более чем до достижения ребенком возраста 3 лет. Выплата начисляется всегда за полный месяц независимо от даты рождения ребенка.