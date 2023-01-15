Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья.
Вологжане подписали контракт до конца сезона 2022/23 с полузащитником Михаилом Канаевом. Михаил родился 1 октября 1989 года в Комсомольске-на-Амуре. Центральный полузащитник начал свою карьеру в академии Мастер-Сатурн. Последним местом работы был нижнекамский «Нефтехимик», команда выступающая в Первой лиге.
В Вологде Михаил будет играть под 17-м номером.
Добавим что по оценкам Transfermarkt, ресурса который специализируется на оценке футболистов, текущая стоимость полузащитника 100 тыс €.
Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья
Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья.
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