Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья.



Вологжане подписали контракт до конца сезона 2022/23 с полузащитником Михаилом Канаевом. Михаил родился 1 октября 1989 года в Комсомольске-на-Амуре. Центральный полузащитник начал свою карьеру в академии Мастер-Сатурн. Последним местом работы был нижнекамский «Нефтехимик», команда выступающая в Первой лиге.



В Вологде Михаил будет играть под 17-м номером.



Добавим что по оценкам Transfermarkt, ресурса который специализируется на оценке футболистов, текущая стоимость полузащитника 100 тыс €.