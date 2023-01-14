Вологодские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике

14.01.2023 [Общество]

Вологодские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике 63-летнего мужчины. Он обратился в поликлинику с жалобами на то, что ему сложно передвигаться, что при ходьбе появляются сильные боли. 

Медики заподозрили онкологию и отправили пациента на обследование в областную больницу. Проведенная там компьютерная томография подтвердила диагноз.

— Массивная опухоль сдавила позвоночный столб. Это вызывало не только болевой синдром, но и двигательные нарушения, — комментирует нейрохирург Александр Смирнов. — Коллегиально приняли решение об оперативном вмешательстве. Необходимо было освободить нервные структуры спинного мозга.

Операция длилась больше трех часов и была сложной. Но прошла удачно. Уже на четвертый день после нее мужчина смог ходить. Но реабилитация займет время.

Тэги: операция, врачи, медицина

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