Вологодские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике 63-летнего мужчины. Он обратился в поликлинику с жалобами на то, что ему сложно передвигаться, что при ходьбе появляются сильные боли.

Медики заподозрили онкологию и отправили пациента на обследование в областную больницу. Проведенная там компьютерная томография подтвердила диагноз.

— Массивная опухоль сдавила позвоночный столб. Это вызывало не только болевой синдром, но и двигательные нарушения, — комментирует нейрохирург Александр Смирнов. — Коллегиально приняли решение об оперативном вмешательстве. Необходимо было освободить нервные структуры спинного мозга.

Операция длилась больше трех часов и была сложной. Но прошла удачно. Уже на четвертый день после нее мужчина смог ходить. Но реабилитация займет время.