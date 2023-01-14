Череповецкая «Северсталь» потерпела крупное поражение от ярославского «Локомотива» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



К середине второго периода череповчане проигрывали 0:3. После чего команды выдали ударный отрезок игры, забросив за 26 секунд 3 шайбы, 2 из который на свой счёт записали Никита Рожков в большинстве и Давид Думбадзе в равных составах, и на второй перерыв команды ушли при счёте 4:2 в пользу «железнодорожников».



На старте третьей двадцатиминутки череповчане могли сократить своё отставание до минимума. Но гол Адама Лишки после просмотра видеоповтора был отменен, судьи посчитали что при взятии ворот была помеха вратарю. И тут же, спустя пару секунд хозяева забрасывают свою шайбу. Так, потенциальные 3:4, для подопечных Андрея Разина превратились в 2:5. А окончательный счёт в матче установил Максим Шалунов 2:6, «Северсталь» впервые в этом сезоне проигрывает с разницей 4 шайбы.

«Локомотив» — с победой. Такие поражения переживаются легче. Были ошибки, которые нужно разобрать, показать ребятам. Плохо, просто ужасно играли первый период. Второй, третий, я считаю, играли на равных. К сожалению, исход такой, какой есть», сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение. Соперниками «желто-черных» будет действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА.