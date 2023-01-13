Более 160 педагогов и медицинских работников получают меры поддержки в Вологде

Для педагогов и медицинских работников Вологды предусмотрена компенсация по оплате найма жилья, а для медиков — еще и льготная ипотека. На данный момент этими мерами поддержки пользуется 161 человек.

«Поддержка врачей и педагогов призвана решить в первую очередь кадровый вопрос. Это позволяет привлечь специалистов из других городов и регионов, выпускников вузов, ведь жилье для многих является решающим аргументом. Льготную ипотеку для медиков мы ввели с 2021 года. На данный момент ею пользуются 18 человек. Что касается компенсации оплаты съемной квартиры, то ею пользуются 115 педагогов и 28 медицинских работников. Этот вариант подходит тем, кто пока не готов вкладываться в собственное жилье. Меры поддержки сохранены и на 2023 год, в бюджете на эти цели предусмотрено более 15,5 млн рублей», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Среди специалистов, привлеченных благодаря льготной ипотеке, — медсестры и медбратья, фельдшеры, анестезиологи, неврологи, урологи, ортодонты, рентгенологи, педиатры, терапевты, стоматологи — хирурги.

Воспользоваться льготной ипотекой для медиков могут 72 категории работников. Это врачи, медсестры, фельдшеры и другие специалисты, которые приехали в Вологду из других городов или после обучения в вузах и трудоустроились в медицинские учреждения города. Они могут получить поддержку из городского бюджета при оплате первоначального взноса и при ежемесячном погашении платежей. Компенсация первоначального взноса составляет до 10% от стоимости квартиры: до 400 тысяч рублей для семьи с детьми, до 350 тысяч рублей — для остальных. Субсидии на оплату ежемесячных ипотечных платежей выплачиваются в течение пяти лет: в первые 2,5 года — 25 и 35% от ежемесячной выплаты для семей без детей и с детьми соответственно, в оставшийся период — 50% для обеих категорий.

Программа компенсаций за найм жилья предусматривает выплаты в размере 75% от оплаты квартиры, но не более 9 тысяч рублей в месяц. Среди педагогов, получающих эту меру поддержки, 48 воспитателей и 67 учителей. Среди них есть специалисты, приехавшие из Ставрополя, Симферополя, Санкт-Петербурга, Самары, Кронштадта, Мурманской, Архангельской, Ивановской и Костромской областей, а также районов Вологодской области.