Компания «Магистраль» получит 175,6 млн рублей за убору Вологды до конца зимы

13.01.2023 [Общество]
«Магистраль» выиграла два контракта на уборку Вологды: 131,14 миллиона рублей на центральную часть и 44,48 миллиона рублей — на Заречье и Прилуки. 

За эти деньги подрядчик должен чистить город до 17 апреля. То есть, за 1,64 миллиона рублей в сутки. Сообщает портал ГородВо.

В декабре администрация города разместила контракты на 220,8 миллиона рублей (Заречье) и 969,5 миллиона рублей (весь остальной город) на определение подрядчика по уборке города с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. Но торги пришлось свернуть из-за постановления антимонопольной службы. По мнению УФАС, в контракт было включено слишком много разнообразных работ и от участников конкурса требовалось довольно солидное материальное обеспечение заявки в несколько миллионов рублей, что могла серьезно сузить круг претендентов. 

Тэги: уборка улиц, Магистраль

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