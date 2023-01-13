Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы

Депутаты Госдумы предложили отправлять на военные сборы всех мужчин старше 30 лет, чтобы они не становились «пушечным мясом». Касается это не только тех, кто служил, но и тех, кто не служил.

Решение о сборах будет принято после принятия закона о повышении призывного возраста находящиеся в запасе россияне старше 30 лет. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — сказал он.

Если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, добавил Соболев, его тоже направят на военные сборы.