Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы

13.01.2023 [Политика]

Депутаты Госдумы предложили отправлять на военные сборы всех мужчин старше 30 лет, чтобы они не становились «пушечным мясом». Касается это не только тех, кто служил, но и тех, кто не служил. 

Решение о сборах будет принято после принятия закона о повышении призывного возраста находящиеся в запасе россияне старше 30 лет. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — сказал он.

Если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, добавил Соболев, его тоже направят на военные сборы.

Тэги: мобилизация, военные сборы

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