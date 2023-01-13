Вологодские школы будут охранять обученные охранники

13.01.2023 [Общество]

Безопасность школьников Великого Устюга будут обеспечивать сотрудники, прошедшие специальное обучение для работы в образовательных организациях. Сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

«Для безопасности ребят и педагогов в школах города уже установлены технические средства антитеррористической защищенности. В их числе турникеты и тревожные кнопки. Сейчас охрана усиливается и профессионально подготовленной физической силой. Великоустюгский район стал одним из пилотных в регионе по внедрению обучения охранников школ и других учебных заведений по профессиональному стандарту, разработанному Министерством труда. Инициатором обучения сотрудников охраны в Великом Устюге выступил Федеральный координационный центр руководителей охранных структур», — пишет Александр Кузьмин. 

В Великом Устюге уже прошли обучение, сдали экзамены в специализированном учебном центре и получили удостоверения 10 сотрудников охраны. Сейчас учебу проходят еще 10 человек. В задачи лицензированных охранников входит, в том числе обеспечение антитеррористической безопасности, защита детей от шутинга и буллинга.

Тэги: охрана, школы, безопасность

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