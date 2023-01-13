NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера

Внимание. Разыгрываем два билета на Гарри Поттера.





Впервые в Вологде!



Музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра!

19 февраля ДК ПЗ.



У Вас есть возможность выиграть два билета на этот концерт. Все очень просто:

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Делайте репост записи и держите ее у себя на странице до конца розыгрыша

Мы определим победителя с помощью приложения 20 января



Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus это не просто заклинание.



Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.



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