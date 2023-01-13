NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера

13.01.2023 [Культура]

Внимание. Разыгрываем два билета на Гарри Поттера.



Впервые в Вологде!

Музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра!

19 февраля ДК ПЗ.

У Вас есть возможность выиграть два билета на этот концерт. Все очень просто:

  • Подписывайтесь на нашу группу в ВК
  • Делайте репост записи и держите ее у себя на странице до конца розыгрыша
  • Мы определим победителя с помощью приложения 20 января


Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus это не просто заклинание.

Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

6+

Тэги: Гарри Поттер, оркестр, билеты

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
В Вологде появится новый автобусный маршрут
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром

Похожие новости

В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра

19 февраля ДК ПЗ

1197
0

Девочка из Санкт-Петербурга не получила ответа на свое письмо Деду Морозу, а вот Джоан Роулинг ей ответила

У зимнего волшебника дошкольница просила, чтобы ей пришло письмо из Хогвартса

2478
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера
Вологжанам предлагают выбирать места для проведения фестиваля стрит-арта «Палисад»
В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей
В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить
Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
Волонтеров приглашают на субботник у храма Богоявления в Вологде 14 января
4-летний череповецкий мальчик, спасенный осенью из пожара, все еще находится в реанимации
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3156
0
12.01.2023 [БлогоVO]

Сотрудники администрации признали свою невнимательность в изучении проекта и отправили его на доработку

380
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

127
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика